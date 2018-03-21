Главы ЦБ и министры финансов стран G20 считают, что криптовалюты не несут стандартных функций валют, однако и не несут угроз глобальной финансовой стабильности, хотя и имеют такой потенциал. По их мнению, на текущий момент остро стоят риски, связанные с защитой прав потребителей и инвесторов при работе с криптоактивами, а также уход от налогов и отмывание доходов.

Участники встречи предложили ввести в отношении криптоактивов стандарты FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), которые предполагают борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает РИА Новости .

Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что многие страны G20, включая Россию, поддержали необходимость выработки общих международных принципов регулирования криптоактивов.

На итоговой конференции глава минфина Аргентины Николас Духовнэ рассказал, что G20 планирует в июле этого года представить первые предложения по международному регулированию сегмента криптоактивов.