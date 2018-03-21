Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам Совкомбанка и РосЕвроБанка со «стабильного» на «позитивный», подтвердив банкам долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB-». Агентство также поместило рейтинг поддержки РосЕвроБанка, находящийся на уровне «5», на пересмотр с возможностью повышения (Rating Watch Positive). Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

В сообщении говорится, что рейтинговое действие предпринято после недавнего объявления о намерении Совкомбанка приобрести дополнительный крупный пакет акций РосЕвроБанка и стать, таким образом, его основным акционером с долей 92% обращающихся акций. Оставшиеся 8% будут у главы РосЕвроБанка Ильи Бродского. Сделку еще должен одобрить регулятор.

Подтверждение рейтингов устойчивости банков на уровне «bb-» и их долгосрочных РДЭ на уровне «BB-» отражает их в целом адекватные и стабильные кредитные профили, поддерживаемые хорошим качеством активов, сильными показателями прибыли, комфортным уровнем ликвидности и адекватным уровнем достаточности капитала (хотя у Совкомбанка он несколько ниже).

«Позитивный» прогноз по долгосрочным РДЭ Совкомбанка отражает мнение аналитиков о том, что его среднесрочные и долгосрочные преимущества от приобретения и последующего присоединения РосЕвроБанка существенно перевесят ограниченный краткосрочный негативный эффект в виде временного снижения регулятивных показателей достаточности капитала Совкомбанка.



Ожидаемые преимущества прежде всего связаны с взаимодополняющими бизнес-моделями банков: ключевые направления Совкомбанка — потребительское кредитование (при этом портфель был недавно диверсифицирован в результате приобретения кредитной организацией фокусировавшегося на автокредитовании череповецкого Меткомбанка и ипотечного портфеля Нордеа Банка), а также инвестбанкинг; в свою очередь у РосЕвроБанка более развитая корпоративная клиентская база и высокая доля комиссионного дохода, а также достаточно деконцентрированная и недорогая база фондирования (средняя стоимость фондирования в 2017 году — 4,3% против 6,8% у Совкомбанка и 4,8% в среднем по рынку). После присоединения РосЕвроБанка Совкомбанк станет третьей по величине частной банковской группой в России с долей в 1,3% активов банковского сектора и потенциалом получения статуса системно значимого фининститута.