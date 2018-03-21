Российское правительство работает над приданием электронной почте юридического статуса после соответствующего поручения премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович в ответ на вопрос одного из участников стартап-тура в рамках конференции «Открытые инновации», который пожаловался, что сейчас предпринимателям сложно общаться с налоговой службой из-за того, что письма и уведомления отправляются по традиционной почте.

По словам Дворковича, адресное пространство в интернете должно стать юридически значимым, сообщает ТАСС .

«Пару недель назад мы обсуждали эту тему у председателя правительства. Он дал указание внести изменения, скорее всего, в гражданский кодекс, не только в налоговое законодательство. Имеется в виду придание юридического статуса адресу электронной почты. Соответственно, необходимость (формирования - прим. ТАСС) реестра электронных адресов», - пояснил вице-премьер.

Новая инициатива может быть связана с недавним решением правительства разрешить регистрацию бизнеса без физического адреса. Предприятие можно будет зарегистрировать на основе почтового ящика или электронного сервиса, предполагал автор идеи – глава Минэкономразвития Максим Орешкин.