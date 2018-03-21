Доля цифровой экономики в общем объеме ВВП России оценивается сейчас в 3%, в перспективе эта цифра должна быть двузначной. Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

«Если сейчас у нас доля «цифры» оценивается в 3% ВВП, понятно, что цифра должна стать как минимум двузначной. Иначе точно не успеем, просто (доля) не будет свидетельствовать о наших достижениях», — сказал он.



Дворкович также отметил, что российские компании должны быть в мировых лидерах IT-отрасли, вне зависимости от того, крупные это компании или нет.