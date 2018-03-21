Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду, 21 марта поддержали в первом чтении изменения в закон о порядке выезда и въезда в страну, которые расширяют возможность ограничений на посещение иностранцами России. За законопроект проголосовал 371 депутат, передает корреспондент РБК.



Поправки в ноябре минувшего года внесла группа депутатов от «Единой России» по главе с Игорем Дивинским и Виктором Кидяевым. Как отмечается в пояснительной записке, изменения предусматривают возможность запрета иностранцу или лицу без гражданства въезда в Россию, «если в отношении него соответствующим компетентным органом вынесено решение о замораживании (блокировании) денежных средств, а также приостановлении финансовых операций в рамках законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По словам соавтора законопроекта Игоря Дивинского, законопроект призван ответить на «немирные угрозы», которые сейчас создает международный терроризм, ставший «угрозой номер один». Он напомнил, выступая в Госдуме, что действующий закон позволяет «замораживать» счета за отмывание преступных доходов и финансирование терорризма, но оснований для недопуска таких иностранцев в Россию нет. Дивинский подчеркнул, что поправки поддержали Росфинмониторинг, МВД, ФСБ, а также правительство.

В свою очередь депутат от ЛДПР Иван Сухарев в ходе обсуждения поправок на заседании профильного комитета по делам гражданского общества отмечал, что эти поправки «можно рассматривать как определенный ответ на антироссийские санкции».