Проект реализуется в рамках государственной Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года и направлен на увеличение средних и малых предприятий в стране.
Дочерняя компания Сбербанка «Деловая среда» и крупнейшая международная компания мелкооптовой торговли ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» заключили соглашение о сотрудничестве в области развития предпринимательства в России.
Компании будут создавать траектории обучения и погружать предпринимателей в реальные бизнес-кейсы с помощью онлайн-тренажеров, которые будут публиковаться на Платформе знаний и сервисов для бизнеса dasreda.ru.
Также компании намерены содействовать информированию предпринимателей о собственных продуктах и сервисах, проводить совместные образовательные и маркетинговые мероприятия для предпринимателей в России, информировать их о существующих механизмах и формах поддержки, говорится в сообщении кредитной организации.
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