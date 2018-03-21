Дочерняя компания Сбербанка «Деловая среда» и крупнейшая международная компания мелкооптовой торговли ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» заключили соглашение о сотрудничестве в области развития предпринимательства в России.

Компании будут создавать траектории обучения и погружать предпринимателей в реальные бизнес-кейсы с помощью онлайн-тренажеров, которые будут публиковаться на Платформе знаний и сервисов для бизнеса dasreda.ru.

Также компании намерены содействовать информированию предпринимателей о собственных продуктах и сервисах, проводить совместные образовательные и маркетинговые мероприятия для предпринимателей в России, информировать их о существующих механизмах и формах поддержки, говорится в сообщении кредитной организации.