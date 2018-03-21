У американского банка Citi появился первый чат-бот для приложения Facebook Messenger в Сингапуре. Проект в этой стране стартовал перед его более широким запуском по всему миру. Услуга будет доступна для клиентов в Сингапуре с четверга, а до конца года появится в Гонконге и Австралии.

Чат-бот помогает клиентам решать повседневные вопросы, такие как получение балансовой информации по учетной записи в режиме реального времени и информации о трансакциях по карте.

На следующем этапе банк планирует расширить функции бота, запустив возможность активации карты, блокировки и разблокировки кредитных карт, оповещения о трансакциях по всем картам.



В Citi отмечают, что чат-бот в Facebook Messenger станет новым способом доступа к банку и значительно улучшит его опыт работы с клиентами. Чат-бот был разработан в рамках усилий банка по привлечению более широкого круга клиентов, ориентированных на цифровые технологии, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Citi обслуживает более 16 млн клиентов в этом регионе.

