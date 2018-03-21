Центробанк возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению ОФК Банком (регистрационный номер 2270, Москва) сроком на шесть месяцев.

«В связи с неустойчивым финансовым положением ОФК Банка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков Банк России возложил с 21 марта на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ОФК Банка приостановлены», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Первоочередной задачей временной администрации будет проведение обследования финансового положения банка.



Одновременно с этим ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ОФК Банка сроком на три месяца.

Указанные решения приняты Банком России в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность ее активов.

ОФК Банк — участник системы страхования вкладов . Выплаты по вкладам начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.

Ранее сообщалось , что ОФК Банк приостановил операции и перешел в «консультационный» режим работы.

Также в кредитной организации наблюдались сложности с проведением внешних платежей.