Центробанк не будет регулировать тарифы по картам «Мир» , сообщили в пресс-службе регулятора. Ранее СМИ сообщали, что ретейлеры пожаловались в ЦБ на высокую стоимость обслуживания карт «Мир».



«С учетом того, что требования приема платежей по картам «Мир» установлено законодательством, Банк России совместно с ФАС будет продолжать мониторинг комиссий и размеров межбанковского вознаграждения на рынке для выявления нарушений в этой области. При этом введение регулирования тарифов не является целесообразным и может привести к искажению конкуренции на рынке безналичных платежей», — отмечается в релизе.

В ЦБ отметили, что на данный момент тарифы по картам «Мир» на 20—70% ниже, чем по аналогичным продуктам международных платежных систем. Таким образом, прием карт «Мир» не увеличивает издержки торгово-сервисных предприятий по сравнению с ситуацией, когда они принимали карты только международных платежных систем, заявили в Банке России.



«Требование законодательства о приеме национального платежного инструмента торгово-сервисными предприятиями с выручкой, превышающей 40 млн рублей в год, направлено на развитие безналичных платежей и защиту прав потребителей, которые получают право выбора оплачивать свои покупки наличными или картой. При этом торгово-сервисные предприятия никак не ограничены в праве принимать карты других платежных систем, напротив, мы считаем правильным и способствующим развитию конкуренции на рынке обеспечение возможности клиентам ТСП оплачивать покупки картами разных систем», — заключили в пресс-службе.