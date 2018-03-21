Центробанк утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка , предусматривающие привлечение Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в качестве инвестора для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства банка и докапитализацию банка АСВ, сообщили в пресс-службе регулятора.



«Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (рег. № 3251), предусматривающие привлечение ГК «Агентство по страхованию вкладов» в качестве инвестора для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства банка и докапитализацию банка Агентством. В результате приобретения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций банка на сумму 113,4 миллиарда рублей Агентство станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций банка. Планом участия также предусматривается оказание банку финансовой помощи Агентством», — говорится в релизе.

Источником соответствующего финансирования со стороны АСВ станет имущество, передаваемое Банком России в качестве имущественного взноса в имущество АСВ.