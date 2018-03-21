Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих в РФ кредитных организаций в течение 2017 года уменьшился на 1,46 процентного пункта — до 15,11% (с 16,57% на 1 января 2017 года). Такие данные приводятся в опубликованном в среду докладе Центробанка РФ «Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 января 2018 года» .

На начало текущего года были зарегистрированы и имели лицензию на осуществление банковских операций в России 160 кредитных организаций с участием нерезидентов.

Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций, по данным на 1 января 2018 года, составили 403,371 млрд рублей, уменьшившись за год на 3 млрд 884,2 млн рублей (порядка 1%). В обзоре ЦБ подробно расписано, за счет каких банков это произошло.

Совокупный уставный капитал действующих в РФ кредитных организаций за 2017 год увеличился на 211,684 млрд рублей (8,6%) до 2 трлн 670,170 млрд рублей.

Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций без учета участия иностранцев, находящихся под контролем резидентов РФ, за год увеличились на 7 млрд 556,3 млн рублей до 358 млрд 856,5 млн на 1 января 2018-го. Тем не менее доля таких нерезидентов снизилась на 0,85 п. п. — до 13,44% (с 14,29% на 1 января 2017 года).

В 65 кредитных организациях (60 банках и пяти небанковских кредитных организациях) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. В пяти кредитных организациях этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.



В ЦБ также напоминают, что рассчитываемая по особым правилам в рамках квоты иностранная доля в банках РФ снизилась с 13,51% на 1 января 2017 года до 12,94% на начало 2018-го.