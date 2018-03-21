Власти Крыма планируют в рамках Ялтинского международного экономического форума в апреле подписать меморандум о сотрудничестве с инвесторами из Китая, которые изучают полуостров как место для организации сборки оборудования для блокчейн-технологий, сообщил вице-премьер региона - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

По его словам, в качестве первого пилотного проекта китайские инвесторы хотят подписать соглашение о сборке здесь оборудования для блокчейн-технологий. Это высокотехнологичное электронное оборудование, которое они могли бы собирать, используя условия крымской свободной экономической зоны.

Сборку такого оборудования можно организовать на базе одного из создаваемых в регионе технопарков, сообщает ТАСС .