Бинбанк договорился с держателями выпуска своих еврооблигаций на 150 млн долларов об отказе от прав на досрочное погашение бумаг в случае смены собственника, рассказали РБК два держателя бумаг и подтвердил представитель Бинбанка. Речь идет об оставшемся в обращении выпуске бондов, который не подлежал списанию в связи с санацией банка.

Во вторник, 20 марта, Банк России получил почти весь пакет акций Бинбанка. Согласно материалам банка, прямая и косвенная доли его основного бенефициара до санации Микаила Шишханова сократились с 1,15% до 0,00000000002% и с 69,95% до 0,000000001% соответственно. Регулятор стал акционером Бинбанка в рамках его санации. В начале марта ЦБ сообщал, что планирует докапитализировать Бинбанк на 56,9 млрд рублей. Таким образом, если бы условия выпуска остались прежними, выкуп допэмиссии Бинбанка регулятором означал бы их нарушение и давал бы инвесторам возможность предъявить бумаги к досрочному выкупу.

Владельцы бондов согласились отказаться от пут-опциона — права предъявить бумаги к погашению при изменении структуры акционеров банка, сообщили РБК в пресс-службе Бинбанка. Инвесторы решили, что действия ЦБ, а также действия от имени и по поручению регулятора не будут расцениваться держателями облигаций как неисполнение Бинбанком своих обязательств. Изменения не коснулись объема, срока обращения и срока выплаты купонов.

Еврооблигации, о которых идет речь, были выпущены в 2016 году, срок их погашения — 23 марта 2019 года. Документацией выпуска были предусмотрены ковенанты в случае нарушения нормативов достаточности капитала, а также смены собственников банка. В этом случае был предусмотрен пут-опцион. Ковенанты были нарушены банком после введения временной администрации 21 сентября и последовавшего за этим сокращения капитала до уровня ниже установленного ЦБ.

В январе Бинбанк инициировал голосование среди держателей еврооблигаций для получения согласия на отказ от предъявления требований. О том, что держатели приняли предложенные условия, банк сообщил 7 марта.

«Обычно эмитенты стараются договориться с держателями облигаций в случае возможного нарушения ковенантов, — говорит старший аналитик ИНГ Банка (Евразия) Егор Федоров. — В случае с Бинбанком инвесторы заранее знали, что в капитал войдет регулятор, платежеспособность банка будет поддержана, и, очевидно, не видели смысла в предъявлении требований досрочно и потере купонного дохода, а также в издержках на процедуры взыскания».

27 марта Бинбанк должен выплатить купон по этому выпуску. В банке сообщили, что он выполнит обязательства.

Договорившись об отмене пут-опциона, Бинбанк снизил риски при планируемом объединении с банком «ФК Открытие», отмечают эксперты. Объединение банков должно произойти до 1 апреля 2019 года, сообщал регулятор. После этого бренд Бинбанка перестанет существовать, а объединенный банк планируется продать в течение нескольких лет, возможно, в рамках IPO. «Убирая условие о пут-опционе, Бинбанк исключил возможное предъявление судебных исков со стороны держателей, — считает руководитель практики рынков капитала бюро «Линия права» Олег Бычков. — В противном случае у инвесторов оставались бы основания для предъявления бумаг к досрочному погашению после вхождения ЦБ в капитал Бинбанка, а затем при объединении с банком «ФК Открытие».



Евробонды Бинбанка на 150 млн долларов — это так называемый старший, не субординированный долг. По ним не предусмотрено условие о списании в случае снижения достаточности капитала банка. В середине октября 2017 года в рамках санации Бинбанка в связи с этим условием были списаны субординированные депозиты акционеров банка на сумму 226 млн долларов; субординированных выпусков еврооблигаций у Бинбанка к моменту начала санации не было.

