Банк «Оранжевый» запустил сервис по подбору и полной проверке подержанных авто, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Банк «Оранжевый» предлагает новую комплексную услугу «Автоохотник» — сервис по индивидуальному подбору подержанных автомобилей, который будет актуален для желающих приобрести авто с гарантией безопасности сделки и оптимальным предложением по автокредиту . Благодаря новому удобному сервису специалисты банка «Оранжевый» в течение одной недели готовы найти и предложить клиенту два—три лучших варианта, соответствующие выбранным параметрам и стоимости автомобиля», — отмечается в релизе.

В данную услугу входит обязательная техническая диагностика автомобиля, юридическая проверка всех документов и истории авто. Кроме того, по желанию клиента банк может помочь в оформлении кредита и сопровождать сделку.