Выплаты вкладчикам ОФК Банка, в отношении которого введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца, начнутся не позднее 4 апреля 2018 года. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками до дня окончания действия моратория.



Для оперативного приема заявлений граждан и быстрых выплат им возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 27 марта.

ЦБ с 21 марта возложил на АСВ функции временной администрации по управлению ОФК Банком сроком на шесть месяцев.