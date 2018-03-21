По словам Ивана Капустянского, ведущего аналитика Forex Optimum, до появления итогов заседания ФРС США отечественная валюта, возможно, попытается укрепиться по отношению к доллару. Однако наиболее вероятный сценарий это, конечно, консолидация в узком диапазоне. Далее, если доллар получит поддержку, то падение рубля продолжится. При чем рост доллара усилит давление на нефть, и та станет дополнительным драйвером снижения рубля. В среднесрочной перспективе рубль по-прежнему интересен.

Доллар остается относительно сильным в паре с рублем за счет стабильной позиции в преддверии закрытия заседания ФРС США. Все, что касается мартовской ставки, уже учтено в котировках, но тон и содержание комментариев главы Федрезерва Джерома Пауэлла спрогнозировать невозможно. Чем агрессивнее будут его характеристики в плане здоровья экономики и чем четче будут намерения ФРС поднимать ставку не три, а четыре раза в этом году, тем лучше для гринбека. Пара доллар/рубль закроет сегодняшние торги в диапазоне 57,40-58,10 руб. за «американца», пара евро/рубль – в пределах 70,40-71,25 руб. за единицу европейской валюты, прогнозирует Анна Бодрова, старший аналитик Альпари.

После завершения аукционов рубль может немного отступить, но в последующие дни его будут поддерживать налоговые платежи. Поэтому риски возвращения к отметке 58 рублей за доллар не столь высокие, комментирует Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер».