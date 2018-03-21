Центральный банк России с 21 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,7033 руб., что выше предыдущего дня на 15,12 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 71,2347 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 62,98 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по курсу рубля. В начале сессии его повышению способствовали дорожающая нефть и общее ослабление «американца». Курс доллара на первом часе торгов упал до 57,63 руб., курс евро – до 71,13 руб., сообщает Владислав Антонов, аналитик Альпари.

По его словам, учитывая технические факторы по нефти и рублевым парам, к закрытию сегодняшних торгов ожидается укрепление доллара США до 57,80 руб., а евро – до 70,95 руб.

«На валютной секции Московской биржи сегодня в начале торгов позиции рубля относительно основных мировых валюта так же не претерпят существенных изменений. В результате в первые часы доллар сможет удержать позиции выше 57,5 рубля. Однако в дальнейшем, в случае отыгрыша рынком энергоносителей данных API, «медведи» в американской валюте вернут себе инициативу и смогут сделать еще один шаг к поддержке, расположенной на уровне 57 рублей. Также этому будет сопутствовать повышенное предложение валюты со стороны российских экспортеров. При этом динамику рубля в последние часы основной сессии определит статистика по запасам углеводородов от Минэнерго США и реакция на нее «черного золота», - комментирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

Поддержку рублю может оказать приближающийся пик налогового периода. На этом фоне пара USD/RUB сможет проторговаться в районе 57,05-58,1 рублей. Пара EUR/RUB, скорее всего, проторгуется в диапазоне 69,2-71,6 рубля, анализирует Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club.

По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, некоторой угрозой для рубля является ожидаемое снижение нефти, но поводов для сильного падения «деревянного» нет. Мы ожидаем сегодня укрепления российской валюты примерно на 20-30 копеек, но говорить о возобновлении восходящего тренда можно будет лишь после пробития рублем отметки 57 руб за доллар.