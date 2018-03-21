Альфа-Банк стал победителем ежегодного рейтинга банков в сегменте премиального обслуживания Frank Premium Banking Award 2018 исследовательской компании Frank RG.

«Состоятельным клиентам важны не просто продуктовые предложения банка, как, например, премиальные карты, но и безупречный сервис и дополнительные небанковские привилегии — инвестиционное обслуживание, помощь в обеспечении комфорта в жизни и путешествиях», - комментирует руководитель Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач. «Участие в рейтинге для нас - возможность оценить, насколько наше обслуживание, сервис и продукты соответствуют требованиям состоятельных клиентов. Кроме того, это позволяет проанализировать конкурентов и понять, кто также является лидером этого рынка и какие зоны для развития мы видим для себя в дальнейшем. Альфа-Банк участвует в рейтинге не первый год и стабильно входит в число лидеров и мы будем только повышать собственную планку».

Frank Premium Banking Award – это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников.

В сегменте Premium Banking аналитики Frank RG исследовали банки, предоставляющие комплексные программы премиального банковского обслуживания состоятельным клиентам массового сегмента рынка.

Задачей рейтинга является не только предоставить объективную оценку банковских премиальных программ, но и дать возможность банкам оценить собственные конкурентные преимущества и актуальные направления для дальнейшего развития.

Любовь Прокопова, проектный директор Premium & Private Banking, Frank RG отметила: «Мы изучаем premium banking в России 4-ый год и для нас это очень важный проект. Рейтинг, который мы публикуем по результатам нашего исследования, является ежегодным подведением итогов, оценка успеваемости каждого банка, и мы дорожим своей независимостью и объективностью. Ежегодно мы работаем над улучшением методики и в этом году улучшения коснулось 3-х основных направлений: Мы значительно повысили глубину изучения качества обслуживания банков на этапе mystery shopping; При оценке уровня сервиса и ДБО мы учитывали не только результаты собственной оценки, но и оценку действующих 4 800 премиальных клиентов. Для оценки надежности банков в дополнение к мнению международных рейтинговых агентств мы учли мнение банков-участников и 9 независимых экспертов».



Вручение наград и презентация результатов исследования состоялись 20 марта 2018 г. в Особняке на Волхонке. В рамках торжественной церемонии награждения была проведена панельная дискуссия с участием руководителей подразделений Premium Banking крупнейших банков российского рынка.





О рейтинге Frank Premium Banking Award 2018

Frank Premium Banking Award – это первая ежегодная награда в России, основанная на полной, достоверной и структурированной базе знаний российского рынка премиального банковского обслуживания. Расчет рейтинга осуществляется по результатам исследования обслуживания Premium Banking в тесном взаимодействии с основными игроками рынка. Веса рейтинга определялись на основе проведенного анкетирования премиальных клиентов.

Каждый банк оценивался по следующим параметрам:



Уникальность исследования Frank Premium Banking Award 2018

Мы провели исследование методом 360 градусов, посмотрев на премиальный сервис со всех возможных сторон: