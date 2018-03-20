Криптовалюты не представляют угрозы для мировой финансовой стабильности из-за незначительной доли в расчетах, высказал мнение журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах встречи министров финансов и глав ЦБ стран G20.

«На текущий момент доля криптовалют в расчетах крайне мала, и одного процента нет с точки зрения глобальных платежей. Поэтому, конечно, с точки зрения финансовой стабильности никаких угроз нет», — отметил Сторчак. Он подчеркнул, что повестка встречи G20, которая прошла 19—20 марта в Буэнос-Айресе, была «пронизана вопросами криптоактивов».

«Нужно отметить единодушие «двадцатки» в вопросах превращения объектов инфраструктуры в класс финансовых активов, пригодных для инвестиций со стороны институциональных инвесторов. В общем, эта тематика удалась, ее дружно поддержали все, так как у всех есть проблемы, как подтащить частный сектор к тому, чтобы он активнее участвовал в строительстве дорог, тоннелей, морских портов и так далее», — сказал Сторчак.

По его словам, особенность аргентинской повестки G20 (в этом году председателем «двадцатки» является Аргентина) в том, что она продолжает повестку, начатую под председательством других стран, в частности, России.

«Мы говорили о прямых инвестициях, так же как Китай и Австралия. Сейчас, правда, от достаточно общего пришли к более конкретным понятиям, сузили понятие до «объектов экономической инфраструктуры», так как есть объекты социальной, финансовой инфраструктуры и так далее», — отметил Сторчак.