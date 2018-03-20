Владелец концерна «Россиум» и Московского Кредитного Банка Роман Авдеев планирует сохранять контроль в МКБ при увеличении капитала банка, но в принципе готов был бы продать любой из своих бизнесов, если будут предложения их купить за хорошие деньги. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант» .

На вопрос о наличии новых планов по продаже акций МКБ на бирже Авдеев ответил, что уровень капитала банка сейчас достаточный, так что пока такой потребности нет. «Но если что — вариант публичного размещения мы для себя не исключаем. В любом случае при увеличении капитала я планирую свою эффективную долю — контроль в банке — сохранять», — сообщил он.

При этом он отметил, что ко всем своим бизнесам — и к банку, и к негосударственному пенсионному фонду, и к девелоперской компании — относится «исключительно как к бизнесу, а не как к делу всей жизни». «Если будут предложения их купить за хорошие деньги, я продам», — заявил банкир.

Он уточнил, что пока «вообще никаких переговоров» на эту тему не ведется, но если будет хорошее предложение, то он готов продать в том числе и банк. «Но здесь мы говорим о большой сделке, которая просто так, как черт из табакерки, не появляется», — заметил Авдеев.

Уходить из бизнеса он в любом случае не планирует. Перефразируя заданный однажды иностранным инвестором вопрос, банкир заверил, что через 15 лет будет работать, а не играть в гольф.

В ходе интервью Авдеев констатировал (правда, по другому поводу: в связи с тем, что на фоне его попадания в «кремлевский доклад» Минфина США Московский Кредитный Банк разместил евробонды на 500 млн долларов) наличие у иностранных инвесторов доверия к частному банковскому бизнесу в России. «Уже после публикации «доклада» МКБ разместил евробонды на 500 миллионов долларов, притом спрос на бумаги почти втрое превысил предложение. Интерес к бумагам проявили в основном иностранные инвесторы. Это знак того, что есть доверие к частному банковскому бизнесу в России», — сказал банкир.

По его словам, банк публично раскрыл факт, что бенефициары находятся в этом списке, но «результаты размещения говорят сами за себя: инвесторы не оценивают эти риски как значительные. В большей мере повлияла волатильность, масштабное падение американского фондового рынка, ралли с американскими акциями: то в красной зоне, то в зеленой».

На вопрос о том, что привлекло инвесторов, владелец банка ответил: «Никаких секретов здесь нет. Мы открыты и имеем хорошие балансовые показатели, что подтверждено международными рейтингами».

В числе прочего Авдеев прокомментировал желание регулятора получить право вето при переходе контроля в системно значимых финансовых организациях, к которым с сентября прошлого года относится МКБ. «Банковский рынок должен быть регулируемым, он не может быть сам по себе. Например, когда речь идет о банках системно значимых (это сделки на миллиарды долларов, высокая концентрация банковского бизнеса, интересы большого количества физических и юридических лиц), регулятор должен на это влиять. Усиление надзора к тому же — это мировой тренд», — заявил банкир.

Также он рассказал, что каких-либо сделок по слиянию и поглощению Московский Кредитный Банк целенаправленно не планирует, хотя постарается не упустить соответствующие возможности, если они будут. «Мы все время развивались органически и сейчас от этой своей стратегии не отходим. Правда, если будут какие-то возможности, мы их точно не упустим. Но пока мы таковых не видим — нет объектов», — отметил Авдеев.

По его словам, недавняя сделка концерна «Россиум» по покупке у «Открытие Холдинга» инвесткомпании Otkritie Capital International Limited , расположенной в Лондоне (теперь она переименована в Sova Сapital Limited), — это другая история. «Сделка — часть стратегии развития «Россиума». У концерна не было классического инвестиционно-банковского бизнеса. Мы оценивали различные варианты: создание такого блока с нуля или покупка, — пояснил он. — Самим создавать брокера — долгий и дорогостоящий путь. Покупать что-то дорого мы тоже не хотели — мы вообще не очень склонны что-то покупать дорого — и, соответственно, вели разговоры со многими игроками рынка. Когда условия оказались приемлемыми, мы совершили сделку и переименовали компанию в Sova Сapital Limited (согласитесь, странно, чтобы она до сих пор называлась Otkritie Capital). Мы сразу получили достаточно диверсифицированную клиентскую базу, как российскую, так и иностранную, выход на западные рынки».

Владелец «Россиума» и МКБ обратил внимание на то, что эта сделка была совершена уже после введения в «Открытие» временной администрации, то есть риска разворота сделки из-за того, что договоренности были достигнуты с прежними акционерами банка «ФК Открытие» незадолго до его санации, нет.

Авдеев добавил, что с приобретением Sova можно говорить о синергии бизнесов Банка Сберегательно-Кредитного Сервиса и Sova Capital. МКБ в свое время покупал Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса для развития инвестиционного банкинга, этот банк получил брокерскую лицензию.

Рассуждая о возможностях роста за счет покупок, Авдеев упомянул, что предложений от братьев Ананьевых по продаже их доли в банке «Возрождение» ему не поступало. «Мы, безусловно, когда в Промсвязьбанк пришла временная администрация и стало ясно, что братьям Ананьевым нужно продавать аффилированный банк «Возрождение», между собой все это обсудили. Однако решили, что принимать в этом какое-либо участие нам неинтересно. Никаких переговоров с братьями Ананьевыми по поводу «Возрождения» не было», — сказал Авдеев.



Напомним, ранее в марте стало известно, что близкий к сенатору Сулейману Керимову фонд Bonum Capital получил от ЦБ разрешение на приобретение контроля в банке «Возрождение» у компании Promsvyaz Capital B. V.