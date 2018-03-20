Арестован владелец и главный редактор финансового портала Finnews Владимир Шевченко, подозреваемый в вымогательстве денег у Россельхозбанка. Об этом сообщили во вторник РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Василеостровский районный суд Петербурга избрал в отношении Шевченко меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 мая. Подозреваемый признает свою вину», — уточнили в ОПС.

Шевченко подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

Как следует из материалов дела, с начала 2018 года Шевченко опубликовал на своем портале ряд негативных материалов о Россельхозбанке и его председателе правления Дмитрии Патрушеве. По данным следствия, в марте с журналистом связался представитель кредитной организации, и Шевченко предложил ему в течение года публиковать позитивные статьи за 100 тыс. рублей в месяц. После того как на карту журналиста была перечислена плата за «годовой абонемент» в размере 1,2 млн рублей, он был задержан.

В ходе обыска квартиры Шевченко сотрудниками правоохранительных органов были изъяты платежки других банков с суммами от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

По данным прокуратуры Петербурга, в 2016 году Шевченко обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ (публичные действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы и национальности). Тогда Шевченко признал себя виновным в том, что в течение двух лет размещал в соцсети «ВКонтакте» тексты антисемитской направленности. Василеостровский районный суд оштрафовал его на 200 тыс. рублей.

