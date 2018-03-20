Международная платежная система Visa изучает возможность запуска в России системы, позволяющей снимать наличные с банковских карт на кассах магазинов, и в будущем планирует представить банкам предложения по ее внедрению.

Как сообщает компания, в настоящий момент Visa рассматривает варианты технологической реализации данного сервиса. Ряд ретейлеров уже выразил заинтересованность в участии в данном проекте.

Раннее, напоминает ТАСС , платежная система Mastercard сообщила, что прорабатывает возможность снятия наличных средств с карт через POS-терминалы на кассах магазинов со многими российскими банками.

Возможность снять наличные через кассы магазинов может способствовать росту безналичной экономики, пояснили в Mastercard, так как, согласно данным исследования, «доступность снятия наличных способствует тому, что люди оставляют больше средств на картах и в итоге с большей вероятностью пользуются именно картой для оплаты покупок».