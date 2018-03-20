Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера Telegram с просьбой признать недействительным приказ ФСБ РФ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей, передает корреспондент ТАСС .

«Административный иск компании Telegram Messenger LLP о признании недействующим приказа ФСБ от 19 июля 2016 года отклонить», — огласила постановление судья.

Представитель Telegram после оглашения судебного акта сообщил журналистам о намерении обжаловать его. «Мы по-прежнему считаем, что приказ ФСБ нарушает гражданские права, и будем обращаться с жалобой в апелляционную инстанцию», — сказал юрист компании.



Ранее во вторник Генпрокуратура попросила Верховный суд России отклонить иск руководства Telegram. «Полагаю, что правовых оснований для удовлетворения исковых заявлений не имеется. Оспариваемый акт принят в соответствии с нормами закона и в пределах полномочий ФСБ в целях реализации возложенных на нее задач в области обеспечения безопасности», — сказала в суде представитель прокуратуры.

Компания Telegram Messenger LLP (Великобритания) просила Верховный суд России признать приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в Интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети, недействующим и противоречащим требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.

В октябре 2017 года суд в Москве признал Telegram Messenger LLP виновной по ч. 2 ст. 13.31 КоАП РФ («Неисполнение организатором распространения информации в Интернете обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях») и оштрафовал компанию на 800 тыс. рублей. Данное решение было обжаловано, позднее районный суд признал его законным, после чего жалоба была направлена в Верховный суд.