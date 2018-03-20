Диосдадо Кабельо, вице-президент Объединенной социалистической партии Венесуэлы, осудил введение новых санкций, введенных правительством США против недавно выпущенной национальной криптовалюты, Petro.

По его словам, президент Трамп и США не в состоянии воспользоваться дипломатическими путями разрешения своего конфликта с Венесуэлой и вместо этого выбрали «воинственный» подход.

«Империализм снова ошибается, вводя санкции и блокаду против храбрых и достойных венесуэльцев! Давайте поднимем флаги Боливара и Чавеса, мы победим», - заявил на специальной пресс-конференции Кабельо.

Как напоминает Altcoin , публичная продажа токенов должна начаться сегодня. Во время периода закрытой предварительной продажи, который длился с 20 февраля по 19 марта, удалось собрать около 5 миллиардов долларов, утверждает президент Венесуэлы, Николя Мадуро, хотя никаких доказательств этого пока не было представлено.