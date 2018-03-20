Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка не ведет переговоры о покупке НПФ «Будущее».

«Мы не в курсе готовящейся сделки», — заявила порталу Банки.ру гендиректор НПФ Сбербанка Галина Морозова, отвечая на вопрос о возможной покупке фонда «Будущее».

По ее словам, никаких переговоров фонд не ведет. «Мы не готовы брать на себя риски, из-за которых могут пострадать интересы наших клиентов», — добавила Морозова.

По информации Банки.ру, в начале года Сбербанк проводил оценку активов НПФ «Будущее». Также переговоры о продаже велись с НПФ ВТБ.

Ранее о возможной продаже НПФ сообщил Forbes со ссылкой на источники на пенсионном рынке.