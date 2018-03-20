В Минэкономразвития подняли вопрос по акселерации бизнеса в России, сообщил Максим Паршин, пояснив, что акселерация - это переход из микро в малые, из малых в средние, из средних в крупный бизнес.

По его словам, вопрос акселерации стоит одним из основных на повестке, сообщает «Российская газета» .

Для микробизнеса созданы одни из наиболее комфортных в мире условий в части налогообложения. «Например, порог по упрощенной системе налогообложения составляет 150 миллионов рублей (2,5 миллиона долларов), что считается мировым рекордом. Но это иногда сдерживает переход из микробизнеса в средний бизнес, так как предприятия не имеют стимула для роста, боясь лишиться этих комфортных условий», - прокомментировал Паршин.