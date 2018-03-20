В Госдуму внесен законопроект «О цифровых финансовых активах», сообщает пресс-служба Ассоциации банков России.



В законопроекте даются определения цифровых активов, таких как криптовалюта и токен, законодательно закрепляется вид договора, заключаемый в электронной форме, — смарт-контракт.

Криптовалюта и токен определяются как имущество в электронной форме, созданное с использованием криптографических средств. Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков уточнил, что ключевое различие между криптовалютой и токеном заключается в том, что токен выпускается одним эмитентом, а криптовалюта — несколькими. «Законопроектом прямо устанавливается, что данные активы не являются законным средством платежа на территории России», — сказал он.

Законопроект дает определения таким понятиям, как цифровая запись, цифровая трансакция, майнинг, распределенный реестр цифровых трансакций, цифровой кошелек. Майнинг определяется как деятельность по созданию криптовалюты и (или) валидации ее создания с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты и признается предпринимательской деятельностью.

Законопроект предусматривает, что все сделки с цифровыми активами должны осуществляться через операторов обмена цифровых активов, которыми могут быть только юридические лица, являющиеся либо профучастниками, либо биржами.

Предусмотрен обмен токенов на рубли, иностранную валюту, при этом возможность и правила обращения криптовалют, в том числе для приобретения токенов, должны определяться Банком России по согласованию с правительством страны.