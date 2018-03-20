Группа депутатов во главе с председателем комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)». Его суть приводится в сообщениях Госдумы и Ассоциации банков России, где Аксаков занимает должность председателя совета.

По словам Аксакова, законопроект регулирует отношения по привлечению инвестиций с использованием цифровых технологий и определяет правовые основы деятельности операторов инвестиционных платформ. Наряду с традиционными формами (через займы, выпуск ценных бумаг, приобретение доли в капитале), закрепляющими правоотношения между инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции, законопроектом предусматривается использование токенов инвестиционного проекта, обозначающих определенные имущественные права, которые записываются на имя инвесторов в распределенном реестре. Для заключения и исполнения договоров между инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции, законопроектом предусматривается возможность использования смарт-контрактов.

Операторами инвестиционной платформы могут являться российские хозяйственные общества, включенные в реестр Банка России. Требования по минимальному размеру собственных средств оператора сопоставимы с требованиями для профучастников рынка ценных бумаг (3 млн рублей). Устанавливается также, что требования к руководству и участникам оператора соответствуют требованиям для профучастников, закрепленным в законе «О рынке ценных бумаг».

В части раскрытия информации законопроектом устанавливаются требования, призванные предоставить инвесторам и иным заинтересованным лицам доступ к сведениям как об операторе инвестиционной платформы и его деятельности, так и по каждому инвестиционному проекту, в который привлекаются инвестиции посредством инвестиционной платформы. Указанная информация должна быть доступной, понятной, ясной для неквалифицированных инвесторов и размещаться на сайте оператора в Интернете.

Напомним, в том же пакете сегодня внесен в Госдуму законопроект «О цифровых финансовых активах», где, в частности, даются определения криптовалюты и токена. Ключевое различие между криптовалютой и токеном заключается в том, что токен выпускается одним эмитентом, а криптовалюта — несколькими. Законопроектом прямо устанавливается, что данные активы не являются законным средством платежа на территории России.

Аксаков отметил, что оба законопроекта направлены на активизацию использования современных цифровых технологий для стимулирования инвестиций в различные проекты, прежде всего венчурных и технологичных, проекты малого бизнеса, стартапы. Они легализуют процедуру ICO для упрощенного привлечения инвестиций на основе краудфандинга, при этом обеспечивают защиту инвесторов от действий недобросовестных участников и мошенников, использования пирамидальных схем. « Подготовка законопроектов велась при самом активном и непосредственном участии правительства и Банка России, а также депутатов Госдумы. Очевидно, что предложенные документы требуют доработки, в том числе с учетом мнения экспертного сообщества. Комитет готов к соответствующей конструктивной работе и организует все необходимые дискуссии по их обсуждению и доработке», — сказал Аксаков.



По его словам, комитет будет стремиться рассмотреть законопроекты в первом чтении в апреле, чтобы второе и третье чтения провести в мае-июне. Это позволит выполнить поручение президента, в соответствии с которым законы должны быть приняты до 1 июля текущего года.