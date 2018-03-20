В Ярославской области направлено в суд уголовное дело по обвинению двоих мужчин 1986 и 1990 годов рождения в совершении серии краж из банкоматов. Об этом сообщается на сайте МВД.

Ранее в Заволжском районе Ярославля неизвестные лица, используя специальное устройство, похитили из банкомата денежные средства. Сразу после совершения преступления подозреваемые были задержаны сотрудниками управления уголовного розыска Управления МВД России по Ярославской области при поддержке сотрудников Росгвардии. Изъяты похищенные денежные средства, а также ноутбук и пневматический пистолет.

Задержанные действовали в составе организованной группы. Установлена их причастность к трем кражам и еще одной неудачной попытке хищения денежных средств из банкоматов в Орле и Ярославле. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей.

Для совершения хищений злоумышленники использовали специальное оборудование. Они подключались к банкомату, путем удаленного доступа производили взлом защитной системы блока выдачи купюр, после чего терминал выдавал все хранившиеся в нем деньги.



В ходе следствия собраны исчерпывающие доказательства. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.