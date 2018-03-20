Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и ряд других представителей торговых сетей и поставщиков направили в ЦБ РФ письмо с предложением рассмотреть вопрос о введении тарифного регулирования отдельных видов комиссий, которые уплачиваются участниками системы безналичных расчетов друг другу при осуществлении платежей с использованием банковских карт. Об этом говорится в совместном письме ассоциаций (имеется в распоряжении ТАСС ).

В письме отмечается, что ассоциации обеспокоены высокими тарифами на обслуживание банковских карт , установленными операторами платежных систем. В частности, согласно действующему регулированию, тарифы национальной платежной системы «Мир» определяются ее оператором — Национальной системой платежных карт (НСПК) — и не регулируются государством отдельно.

«Порядок установления их [тарифов], максимальные и минимальные пределы, периодичность изменения нормативно не закреплены, могут изменяться НСПК на усмотрение. Таким образом, государство, установив для участников рынка обязанность по приему банковских карт "Мир", не определило один из ключевых показателей, от которого зависит объем финансовой нагрузки», — отмечают представители торговых сетей, уточняя, что доля ставки межбанковской комиссии в структуре затрат на эквайринг варьируется на уровне 80—90%.

«На сегодняшний день при наличных операциях процентная ставка по инкассации составляет порядка 0,5% от объема денежных средств, в то время как тариф эквайринга — 1,8% по картам Visa или Mastercard, что ставит безналичные операции в неконкурентные условия. НСПК установила ставку межбанковского обмена, варьирующуюся в районе 2%, хотя на старте заявлялось о цифре менее 0,3%», — рассказал ТАСС президент АКИТ Алексей Федоров.

По его словам, это может отразиться на участниках рынка с небольшой выручкой и на рядовых потребителях. «Маржинальность на рынке сейчас составляет порядка 2—3%, и ситуация при существующей ставке эквайринга и обязательном приеме карт «Мир» может стать патовой. Таким образом, только снижение ставки до 0,2—0,6%, включая кредитные карты , повлечет за собой массовый переход на безналичные расчеты и внедрение национальной платежной системы», — пояснил Федоров.

Комментариями ЦБ и НСПК на момент публикации ТАСС не располагает.