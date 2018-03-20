Россия имеет все возможности для того, чтобы «закрутить спираль» экономического роста, считает первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Президент РФ Владимир Путин 1 марта озвучил ежегодное послание Федеральному собранию, где в качестве приоритетов выделил, в частности, обеспечение роста ВВП РФ темпами не ниже мировых.

«Экономика растет, она растет, но медленно. Нам сейчас, в ближайшие месяцы нужно принять такие решения, чтобы подстегнуть экономический рост, чтобы закрутить эту спираль роста. У нас для этого все возможности есть», — сказал Шувалов в интервью радиостанции «Вести FM», передает РИА Новости.

Россия сейчас находится в фазе начала роста, и в ближайшие годы будет переживать серьезный экономический рост, уверен первый вице-премьер.



По его словам, это произойдет в том числе за счет внутренних накоплений, которые сформировались у компаний и населения за последние годы.

«Люди и компании пока ожидают. Когда же они почувствуют, что для них наступает время инвестиций — они будут инвестировать без каких-либо специальных решений правительства», — считает Шувалов.

Он отметил, что нынешний состав правительства подготовил наработки для следующего политического цикла.

«Потом будет назначено новое правительство. Оно когда появится, законодатель примет наиболее важные решения, в том числе по налогам, и это будет основа для того, чтобы все принимали для себя решения — инвестировать им сегодня или нет. Надеюсь, что все решения, которые подготовлены, будут помогать инвестировать», — выразил надежду Шувалов.

Рост экономики России по итогам 2018 года будет выше, чем в прошлом, ожидает Шувалов. По предварительной оценке Росстата, рост ВВП России по итогам 2017 года составил 1,5%.

«Мы рассчитываем, что в течение 2018 года мы будем с вами переживать более высокие темпы экономического роста, нежели в 2017 году, и что ситуация в бизнесе и в крупных предприятиях будет более здоровой, и мы сможем активнее работать уже с нашими контрагентами как внутри страны, так и за рубежом. Экспорт будет выше», — считает он.

За счет роста экономики должна выправиться и ситуация с доходами населения. «Конкретные результаты в виде доходов населения, и пенсий, пособий — мы уже с вами увидим по итогам 2018 года. Я не могу сказать, что это будет настолько прям, что решит задачу, но мы хотя бы увидим, что мы вошли в спираль экономического роста», — добавил Шувалов.