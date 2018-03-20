Банк России должен активнее работать с правительством РФ для достижения больших темпов экономического роста, такое взаимодействие будет налажено. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в эфире радиостанции «Вести FM», передает ТАСС.



«Центральный банк теперь должен больше взаимодействовать с правительством, имея в виду фактор роста. Это новое, свежее и впервые прозвучавшее от президента. Будем работать с Центральным банком, мы к такой работе готовы. У нас рабочий контакт великолепный», — сказал Шувалов.

Он подчеркнул независимость политики Банка России и то, что при принятии решений ЦБ не подчиняется правительству страны.

В качестве примера Шувалов привел тот факт, что часто мнение совета директоров Банка России на заседаниях по вопросам денежно-кредитной политики расходится с мнением министра финансов и министра экономического развития, присутствующих на этих заседаниях.

«В этом, с одной стороны, наверное, ничего хорошего нет, потому что мы можем сказать, что у нас нет такого общего мнения по наиболее важным вопросам, с другой стороны, это демонстрирует, что Банк России исключительно самостоятелен», — считает первый вице-премьер.