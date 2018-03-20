Арбитражный суд Татарстана признал недействительным списание 100 млн рублей со счета ПСО «Казань» (компания является генеральным подрядчиком строительства стадиона «Самара-Арена») в обанкротившемся Татфондбанке, сообщили ТАСС в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

«Конкурсным управляющим банком 7 августа 2017 года подано заявление о признании недействительной сделкой банковскую операцию, совершенную 21 декабря 2016 года, по списанию с расчетного счета ООО «ПСО «Казань», открытого в банке, денежных средств в сумме 100 миллионов рублей в счет погашения задолженности по договору кредитной линии. Определением Арбитражного суда Республики Татарстан банковская операция признана недействительной, применены последствия ее недействительности в виде восстановления задолженности банка перед ПСО «Казань», — отмтеилив АСВ.

Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» — генеральный подрядчик строительства стадиона «Самара-Арена», который возводится к чемпионату мира по футболу. ПСО «Казань» занималось строительством крупных объектов к Универсиаде в Казани, созданием Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра, транспортных развязок, объектов для нефтяных компаний.

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Татфондбанка 3 марта 2017 года.