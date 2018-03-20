ОФК Банк приостановил операции и перешел в «консультационный» режим работы, сообщили «Ведомостям» сотрудники кол-центра банка.

«Банк не работает на прием [средств] и на выдачу», — сообщили корреспонденту «Ведомостей» в кол-центре мурманского филиала ОФК Банка. Операции по карточкам провести также нельзя, сообщил он.

Вчера было заседание ЦБ по вопросу о дальнейшей работе банка, этот вопрос отложен до конца недели, поэтому сейчас банк работает только в режиме консультаций, рассказал сотрудник кол-центра. «Позвоните в конце недели, уже будет тогда известно», — порекомендовал он.