Спрос на состоявшемся во вторник, 20 марта, аукционе по доразмещению шестого выпуска купонных облигаций Банка России достиг 145,4 млрд рублей по номиналу, а объем размещения бумаг был ограничен объемом предложения и составил 143,9 млрд. Такие данные приводятся на сайте Банка России.

Общий объем шестого выпуска КОБР (№ 4-06-22BR1-7 с погашением 16 мая 2018 года) равен 400 млрд рублей. По итогам сегодняшнего, пятого по счету, аукциона выпуск был размещен в полном объеме. Объемы размещения на предыдущих аукционах составили 151,2 млрд, 13,3 млрд, 35,7 млрд и 55,9 млрд рублей по номиналу.

Кроме того, сегодня был проведен второй аукцион по размещению седьмого выпуска КОБР (№ 4-07-22BR1-8 с погашением 13 июня 2018 года), общий объем которого равен 500 млрд рублей. На текущий момент размещены бумаги на 416,7 млрд рублей по номиналу: объем размещения на первом аукционе, состоявшемся 13 марта, составил около 134,4 млрд рублей, а объем сегодняшнего доразмещения — 282,3 млрд.

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита.

В общей сложности размещались семь выпусков КОБР, первые четыре на сегодняшний день погашены. Первый выпуск КОБР был сразу размещен в полном объеме — 150 млрд рублей при спросе порядка 173,5 млрд по номиналу. Спрос на облигации второго и третьего выпусков номинальной стоимостью по 500 млрд рублей (и, соответственно, объем размещения) оказался более чем вдвое меньше предложения: 226,1 млрд и 247,4 млрд соответственно. Четвертый и пятый выпуски, хоть и не с первого раза, размещены в полном объеме: 200 млрд и 300 млрд рублей соответственно.



Кроме того, на 17 апреля запланировано начало размещения восьмого выпуска КОБР общим номинальным объемом 700 млрд рублей.