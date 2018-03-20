На 17 апреля запланировано начало размещения восьмого выпуска КОБР общим номинальным объемом 700 млрд рублей.
Спрос на состоявшемся во вторник, 20 марта, аукционе по доразмещению шестого выпуска купонных облигаций Банка России достиг 145,4 млрд рублей по номиналу, а объем размещения бумаг был ограничен объемом предложения и составил 143,9 млрд. Такие данные приводятся на сайте Банка России.
Общий объем шестого выпуска КОБР (№ 4-06-22BR1-7 с погашением 16 мая 2018 года) равен 400 млрд рублей. По итогам сегодняшнего, пятого по счету, аукциона выпуск был размещен в полном объеме. Объемы размещения на предыдущих аукционах составили 151,2 млрд, 13,3 млрд, 35,7 млрд и 55,9 млрд рублей по номиналу.
Кроме того, сегодня был проведен второй аукцион по размещению седьмого выпуска КОБР (№ 4-07-22BR1-8 с погашением 13 июня 2018 года), общий объем которого равен 500 млрд рублей. На текущий момент размещены бумаги на 416,7 млрд рублей по номиналу: объем размещения на первом аукционе, состоявшемся 13 марта, составил около 134,4 млрд рублей, а объем сегодняшнего доразмещения — 282,3 млрд.
Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита.
В общей сложности размещались семь выпусков КОБР, первые четыре на сегодняшний день погашены. Первый выпуск КОБР был сразу размещен в полном объеме — 150 млрд рублей при спросе порядка 173,5 млрд по номиналу. Спрос на облигации второго и третьего выпусков номинальной стоимостью по 500 млрд рублей (и, соответственно, объем размещения) оказался более чем вдвое меньше предложения: 226,1 млрд и 247,4 млрд соответственно. Четвертый и пятый выпуски, хоть и не с первого раза, размещены в полном объеме: 200 млрд и 300 млрд рублей соответственно.
Кроме того, на 17 апреля запланировано начало размещения восьмого выпуска КОБР общим номинальным объемом 700 млрд рублей.
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