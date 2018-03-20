Россельхозбанк по итогам 2017 года сократил убыток до 19,5 млрд рублей против 58,9 млрд рублей убытка в 2016 году. Таковы данные отчетности финучреждения по МСФО.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) увеличился на 8,9% по сравнению с показателем на конец 2016 года, до 1,969 трлн рублей. «Кредитный портфель юридических лиц вырос относительно конца 2016 года на 8,4% и превысил 1,605 триллиона рублей. Кредитный портфель физических лиц увеличился с начала 2017 года на 11,1% — до 363,4 миллиарда рублей за счет развития всех направлений розничного кредитования, основными из которых являлись ипотечное, потребительское кредитование и кредитные карты. По состоянию на 31 декабря 2017 года активы группы составили 2,889 триллиона рублей, прирост за год составил 17,3%», — говорится в релизе.

Депозиты и остатки на счетах клиентов за отчетный период увеличились на 39,7%, до 2,204 трлн рублей, в том числе средства юрлиц выросли на 39,5%, до 1,346 млрд рублей, физлиц — на 39,9%.до 857,6 млрд рублей.

Чистый процентный доход группы повысился за прошлый год на 12%, до 63,3 млрд рублей (по сравнению с 56,5 млрд рублей за 2016 год). Рост чистых процентных доходов способствовал увеличению чистой процентной маржи до 2,6% за 2017 год.