Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации.

«В соответствии со ст. 10.1 закона № 149-ФЗ данные обязанности заключаются в предоставлении федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности (ФСБ России) информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений», - говорится в сообщении ведомства .

Неисполнение обязанностей Telegram подтверждено вступившим в силу решением московского суда, который ранее оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ от передачи ключей от переписки пользователей мессенджера.

В соответствии с ч. 1 ст. 15.4 закона № 149-ФЗ вышеуказанные обязанности должны быть исполнены в течение 15 дней с момента получения данного уведомления, сообщает Роскомнадзор.