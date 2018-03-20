Никакого «московского кольца» из банков, упомянутых в пресловутом письме менеджера УК «Альфа-Капитал» Сергея Гаврилова, не существовало. Об этом заявил в интервью газете «Коммерсант» владелец концерна «Россиум» и Московского Кредитного Банка Роман Авдеев.

Как напоминает издание, в августе прошлого года менеджер «Альфа-Капитала» разослал клиентам письма, в которых говорилось о проблемах в Бинбанке, «Открытии», МКБ и Промсвязьбанке, ставших известными как БОМП, или «московское кольцо», — банки с «перекрестными финансовыми обязательствами». По словам Авдеева, это «какая-то конспирология», «мистификация». «При упоминании «московского кольца» я всегда «Властелина колец» вспоминаю. Можно сколько угодно обсуждать мифы, жизнь уже все расставила на свои места», — заметил владелец МКБ.

«Если оперировать фактами, а не домыслами, то понятно, что не существовало никакого «московского кольца», — отметил он, посоветовав «просто изучать балансы, цифры, показатели».

Комментируя существующее на рынке мнение о том, что МКБ, единственный в четверке банк, не попавший под санацию ЦБ, был фактически спасен Игорем Сечиным (так, в конце октября 2017 года структуры возглавляемой им «Роснефти» вложили в капитал банка 22 млрд рублей в виде субординированных депозитов), Авдеев в очередной раз отметил, что «у нас страна конспирологических теорий».

«МКБ исторически силен в корпоративном сегменте. Работа с компаниями размера «Роснефти» — своего рода показатель «высшей лиги». К счастью, таких клиентов у нас много. При этом мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы банк не концентрировал риски в одном сегменте или на одном клиенте. Поэтому и развиваем корпоративный бизнес, и планируем нарастить розницу. Когда возник вопрос по субордам, мы обратились в первую очередь к своим клиентам, к тем, с кем уже есть давняя успешная история сотрудничества. Первой откликнулась «Роснефть». Благодаря субордам от структур «Роснефти» мы достигли капитала в 250 миллиардов рублей. Это другая лига, открывающая перед банком новые возможности», — рассказал Авдеев.

Он заверил, что рисков, связанных с необходимостью рефинансирования средств «Роснефти» и ее структур в случае их изъятия, банк не видит. «Мы внимательно отслеживаем и риск ликвидности, и риск диверсификации», — подчеркнул собственник банка.

Также он объяснил, что недавний приход в МКБ Михаила Полунина, возглавлявшего банк «Пересвет» (санируется подконтрольным «Роснефти» Всероссийским Банком Развития Регионов), в качестве первого зампреда не следует рассматривать в контексте партнерства МКБ с «Роснефтью». «К нам пришел Олег Борунов из ВТБ, Александр Казначеев из Газпромбанка, Павел Шевчук из Сбербанка. Следуя вашей логике — «человек Костина», «человек Акимова» и «человек Грефа», — заметил Авдеев интервьюеру.

«Мы активно набираем людей, готовых решать задачи, соответствующие амбициям банка, умеющих работать на сложном рынке», — прокомментировал он кадровую политику МКБ. «Ротация кадров — нормальный процесс. Для тех задач, которые мы перед собой ставим, нужны специалисты «из высшей лиги». Собственно, их мы и пригласили. Сейчас у нас нет вакансий на позиции топ-менеджеров», — добавил банкир.

В числе прочего он высказал свое мнение относительно нового механизма санации банков — силами Фонда консолидации банковского сектора, который как раз был применен к трем банкам из так называемого БОМП (к «Открытию», Бинбанку и Промсвязбанку). «Нет в этой жизни ничего совершенного. Но мне кажется, что новый механизм вполне рабочий, отвечает западным практикам и точно более эффективен, чем прежний, который реализовывался силами инвесторов на дешевые кредиты от государства. Важно, чтобы новые механизмы были лучше, чем старые», — сказал Авдеев.

Что касается плана ЦБ по объединению санируемых «Открытия» и Бинбанка и продаже получившейся конструкции через два-три года, то, по словам Авдеева, сегодня ее никак нельзя было бы «продать в рынок», но потенциально инвесторы, которые могут заинтересоваться таким крупным банком, есть. «В будущем все будет зависеть от состояния этого банка и состояния рынка», — считает владелец МКБ.



Он назвал совпадением выход МКБ, который был акционером Промсвязьбанка с долей 8,58%, из капитала последнего сразу после объявления о введении временной администрации в Промсвязьбанк. «Это была биржевая сделка РЕПО, чисто финансовая. Контрагентом по ней выступал банк «Национальный Клиринговый Центр». То есть акции Промсвязьбанка какое-то время отражались на балансе МКБ просто в рамках РЕПО. Наступил срок закрытия сделки, и мы ее закрыли… МКБ был временным держателем, а не стратегическим инвестором. Это рядовая история», — отметил он.