Именно теме резервов под обесценение был посвящен вебинар «Расчет резервов под обесценение в МФО: требования МСФО 39 и МСФО 9», который 13 марта провели саморегулируемая организация (СРО) «Единство» и компания «ПрограмБанк».



Задача расчета резервов под обесценение была реализована в типовом решении « ПрограмБанк.КредитМикро.ЕПС », разработанном совместно ПрограмБанком и СРО. Особенность решения заключается в том, что клиент получает все необходимое одним пакетом: и учетную политику и программу, уже настроенную на эту политику. В дальнейшем, по мере появления новых требований Банка России, партнеры будут реализовывать новые требования согласованно.



Елена Рахматуллина, член контрольного комитета СРО «Единство», в своем докладе проанализировала постановления 493-П и 612-П, регулирующие учет РПО для микрофинансовых организаций, и рассказала о разработанной СРО методике расчета резервов.



Елена отметила, что одна из целей разработанной СРО методики — максимально увязать правила расчета резервов на возможные потери по ссудам (РПВЗ) и РПО.

Далее ведущий специалист компании «ПрограмБанк» Арсен Арустамян показал, как реализован в решении « ПрограмБанк.КредитМикро » весь контур работы с резервами: настройка, расчет, бухгалтерский учет и отчетность.



Запись вебинара «Расчет резервов под обесценение в МФО: требования МСФО 39 и МСФО 9» можно получить, обратившись кАнне Чернобыльской ( cab@programbank.ru).

Справочная информация



Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 28 лет.

Для автоматизации МФО, МКК и КПК компания «ПрограмБанк» предлагает специализированное решение « ПрограмБанк.КредитМикро ». В системе автоматизирована вся деятельность микрофинансового учреждения от рассмотрения заявок до формирования финансовой отчетности. Решение «ПрограмБанк.КредитМикро» обеспечивает учет по новому плану счетов, в соответствии с ОСБУ Банка России.



Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения — IBS SalesLeagueTable — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России.



Среди клиентов компании : МФК «МигКредит», Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания», Фонд микрофинансирования Новосибирской области, Московской областной фонд развития микрофинансирования, СПАО «Ингосстрах», Банк ВТБ, Дойче банк, НКЦ, Агентство по страхованию вкладов, компании «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал», НКО «Яндекс-Деньги, НКО «ГлобалЭксчейндж» и др.

Источник: ПрограмБанк