Ведущий разработчик и интегратор банковского ПО компания R-Style Softlab выступит партнером регионального форума « B+S Технологичный банкинг », который пройдет 22 марта в Екатеринбурге. Мероприятие организовано агентством бизнес-событий «Экспо-Линк».

В программе форума — экспертное обсуждение нескольких актуальных направлений: технологических возможностей для развития клиентских сервисов банка, вопросов обеспечения безопасности и оптимизации внутренних бизнес-процессов кредитных организаций.

R-Style Softlab в своем докладе затронет тему взаимодействия банков с «Электронными правительством», различными ведомствами, предоставляющими современные госуслуги, а также новыми государственными информационными системами.

На примере реализованного компанией в Промсвязьбанке онлайн-взаимодействия с Пенсионным фондом РФ (ПФР), Федеральной налоговой службой (ФНС), ГИС ЖКХ вендор расскажет о дальнейших перспективах по расширению банковских услуг, открывающихся кредитным организациям после подобной автоматизации.

Главная цель форма «B+S» — познакомить банковское сообщество с лучшими кейсами использования современных технологий и помочь кредитным учреждениям найти точки для нового роста. Мероприятие традиционно привлекает представителей банков Урала и Сибири, заинтересованных в опережающем развитии.

«R-Style Softlab занимается разработкой и внедрением финансового ПО, имеет широкую филиальную сеть, в частности региональное подразделение в Екатеринбурге и новый офис в Новосибирске, — отметил Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab. — Мы будем рады поделиться опытом внедрения систем для электронного обмена банка с госструктурами и выгодами, которые открываются перед финансовыми организациями. За последний год компания реализовала более 60 подобных ИТ-проектов».

Для справки:

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab