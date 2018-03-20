Для нового сезона в «Артеке» образовательная программа QIWI FINTEEN (проект Группы QIWI) подготовила для подростков, отдыхающих в лагере, и преподавательского состава курс по кибербезопасности и защите финансовой информации. Годом ранее компания QIWI в «Артеке» успешно провела программу по детской финансовой грамоте и внедрила симулятор реальной финансовой среды «Финансовый Абсолют», участниками которого стали порядка 2 тысяч детей со всей России.

Бизнес-вожатые QIWI, лидером которых станет команда департамента информационной безопасности компании, будeт проводить в лагере тренинги и семинары для укрепления знаний, связанных с информационной и финансовой безопасностью в Интернете. Обучение пройдет в форме квеста из 8 заданий и 1 бонусного задания на темы фишинга, подбора паролей, социальной инженерии, антивирусов, программных кодов и т.п. В основу квеста вошли реальные кейсы с различными видами финансового мошенничества, с которыми сталкивались пользователи платежных сервисов QIWI.

Игроков поделят на команды из 10 человек. Каждая команда получит набор с уликами, загадками и предметами, с помощью которых возможно предотвратить дальнейший хакерский захват.

«Громкие события прошлого года с хакерскими атаками на крупнейшие компании и госучреждения по всему миру показали, что вопросы киберзащиты и безопасности выходят на первый план. В рамках нашего резидентства в «Артеке» в этом году мы решили сфокусироваться именно на киберзащиты, попутно передав наш финансовый симулятор «Финансовый Абсолют» Школе Артека и структуре дополнительного образования», - сказала руководитель образовательных программ QIWI Елена Луценко.

«Задача нашей команды бизнес-вожатых — показать детям, что вопросы защиты финансовой информации не менее важные, чем грамотное планирование и ведение личного бюджета. Кроме того, эта тема неразрывно связана с ростом пользования финансовых онлайн- и мобильных инструментов, которые привлекают большое число пользователей именно из детской аудитории. Я уверена, что наработанная нами практика проведения эдьютеймент-проектов в «Артеке» в очередной раз докажет свою эффективность», - добавила Елена Луценко.

Напомним, Международный детский центр «Артек» и «КИВИ Банк», входящий в группу QIWI, подписали двухгодичное соглашение об образовательном сотрудничестве в феврале 2017 года.

О QIWI FINTEEN

Образовательная программа QIWI FINTEEN – социальный бренд Группы QIWI. Программа направлена на повышение уровня финансовой грамотности детей и подростков, и популяризации современных платежных технологий. Программа действует на федеральном уровне и охватывает аудиторию свыше 25 000 молодых людей по всей стране.

Основными направлениями деятельности являются тематические смены в детских лагерях, проведение исследований по теме финансового поведения детей, проведение мастер- классов для педагогов и родителей, разработка обучающих игр и материалов.

Источник: КИВИ Банк (АО)