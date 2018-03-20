Пул условных валютных резервов стран БРИКС может быть протестирован в 2018 году, сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в кулуарах встречи министров финансов и глав ЦБ стран G20, сообщает ТАСС .

«Готовимся к первому тестированию в этом году», — сказала Юдаева, отвечая на соответствующий вопрос.

Цель функционирования пула условных валютных резервов заключается во взаимном предоставлении центральными банками стран БРИКС денежных средств в долларах США в случае возникновения проблем с долларовой ликвидностью. Соглашение о создании пула было подписано 15 июля 2014 года в рамках саммита БРИКС в Бразилии. Объем пула составил 100 млрд долларов, из которых 41 млрд долларов вносит Китай; Россия, Индия и Бразилия вносят по 18 млрд долларов, Южная Африка — 5 млрд долларов.

Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак ранее сообщал, что цель создания пула — оперативное реагирование на резкие колебания валютных рынков и страховка на случай дефицита долларовой ликвидности.

При этом сам пул, по словам Сторчака, должен был быть «виртуальным: центробанки стран БРИКС договариваются не о выделении средств в отдельный фонд, а о создании юридической среды, в рамках которой деньги оставались бы в валютных резервах стран-участниц. В случае необходимости средства из пула могут быть предоставлены в рамках валютной торгово-обменной операции для оказания помощи государствам- участникам или предотвращения кризиса ликвидности.