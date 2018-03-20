Капустин С.Н. Заместитель Председателя Правления, член Правления ОТП Банка :

C 2017 года в ОТП Банке адаптирована новая передовая система мониторинга "EWS" (Early warning signs), отвечающая за выявление признаков проблемности до выхода Заемщика на просрочку по корпоративным клиентам Банка (включая филиальную сеть).



Внедрение данной системы EWS позволило Банку:

Более оперативно реагировать на возникновение тех или иных ранних признаков проблемности по корпоративным клиентам;

выявлять негативные изменения в деятельности компаний (заемщиков/поручителей), в т.ч. предупредить процедуры реорганизации/ликвидации/банкротства заемщиков;

принимать проактивные меры по итогам работы с Клиентом;

а так же существенно сократить временные затраты на сбор и обработку информации.

Комаров В.С. Генеральный директор ООО «ИНЭК-ИТ»: Реализация проекта позволила существенно расширить функционал ПК «ФРМ» в части решения задач по анализу контрагентов - не кредитных организаций. При этом компания развила свои компетенции по автоматизации интеграции ПК «ФРМ» с внешними и внутренними источниками данных, обеспечив настраиваемый и безопасный обмен финансовыми данными между различными информационными системами.

Источник: Группа ИНЭК