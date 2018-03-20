Накануне второй волны подключения онлайн-касс оператор фискальных данных OFD.RU и Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» подготовили специальное предложение для компаний малого и среднего бизнеса.

Для поддержки предпринимателей, OFD.RU предоставляет скидку 20% на услуги ОФД всем членам «Опоры России». Чтобы получить скидку, необходимо позвонить по бесплатному телефону 8(800)550-99-11 или написать на opora@ofd.ru.

По словам исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, вторая волна коснется сегмента предпринимателей, которые никогда не пользовались кассами. Эта ситуация заставляет объединить усилия для того, чтобы бизнес-сообщество было максимально проинформировано и получило качественный сервис, говорится в сообщении OFD.RU.

«Помимо скидки при подключении предприниматели могут выбрать пакетные решения – например, фискальный накопитель и услуги ОФД, аренду касс, рассылку и брендирование чеков и многое другое», - прокомментировал Антон Румянцев, директор OFD.RU.

Напоминаем, вторая волна подключения предпринимателей к онлайн-кассам начнется весной 2018 г. Согласно закону №54-ФЗ, до 1 июля 2018 года на использование подключенных к интернету ККТ с фискальным накопителем должны перейти организации и ИП на ЕНВД при оказании услуг населению, ИП, применяющие патентную систему налогообложения, а также организации и ИП, использующие торговые автоматы. Кроме вышеуказанных требований, необходимо заключить договор с оператором фискальных данных.