Акционеры НПФ «Будущее» ведут активные переговоры о его продаже НПФ «Сбербанк», рассказали источники Forbes .

По словам одного из них, к продаже фонда акционеров подталкивает регулятор. Как отметил другой собеседник издания, акционеры НПФ «Будущее» готовят сейчас документы для подачи в ФАС для одобрения сделки.



Если сделка состоится и фонды решат объединиться, то под их управлением окажется не менее 790 млрд рублей.



Один из источников Forbes также рассказал, что переговоры о продаже велись с НПФ «Благосостояние», который сейчас управляет только пенсионными резервами (корпоративными пенсиями). В декабре 2014 года НПФ «Благосостояние» продал О1 Group Бориса Минца ОПС «Благосостояние» — портфель пенсионных накоплений. Впоследствии компания была переименована в НПФ «Будущее». Кроме того, переговоры шли и с НПФ ВТБ, который летом 2017 года заказывал оценку фондов финансовой группы «Будущее» и фондов, принадлежащих Роману Авдееву (НПФ ОПК и НПФ «Согласие»). Позже ВТБ отказался от идеи объединения с пенсионными фондами Минца.