Государственная Дума РФ объявила тендер на исследование фундаментальных подходов к законодательному регулированию технологии блокчейн для ее использования на рынке финансов. На исследование планируется выделить более 7 млн рублей. Заявки принимаются до 10 апреля 2018 года.

Авторы будущего исследования должны учесть отсутствие в российском законодательстве терминов «криптовалюта», «майнинг», «ICO», «токен».

Как говорится в техническом задании к тендеру, исследование по теме должно базироваться на основных положениях действующих нормативных правовых актов в данной области, с учетом мнения таких организаций как ВТО, ООН, Организация экономического сотрудничества и развития, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Европола, Британского содружества наций и других.

«На основании этих данных автор исследования должен выбрать наиболее оптимальный для российского законодательства подход к регулированию использования технологии блокчейн на финансовом рынке», - поясняется в документе.