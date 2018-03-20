В Алтайском крае направлены в суд материалы уголовного дела по факту мошенничества, связанного с криптовалютой. Об этом сообщается на сайте МВД.

Жертвами аферы стали жители Бийска, пытавшиеся заработать на криптовалюте. Обвинение по уголовному делу предъявлено 66-летней жительнице Новосибирска, умышленно обманувшей нескольких бийчан с целью завладения их денежными средствами.

Следствием установлено, что обвиняемая под видом представителя международной сетевой компании организовала и провела на территории Бийска семинар для желающих заработать виртуальную валюту. Женщина убедила участников встречи передать ей наличные денежные средства для приобретения криптовалюты по выгодной цене. Бийчанам было обещано, что вложенные ими средства со временем приумножатся за счет роста курса электронной валюты. Каждый участник семинара, желающий получить прибыль подобным образом, должен был передать организатору 31 тыс. рублей. Таких доверчивых бийчан оказалось несколько человек.

Получив от жителей наукограда в общей сложности 124 тыс. рублей, обвиняемая присвоила эти деньги и в дальнейшем потратила их на собственные нужды, указывают в МВД.



На данный момент расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены для рассмотрения в суд.

