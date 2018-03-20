Международное рейтинговое агентство Moody's указало условие для достижения исторического максимума по кредитному рейтингу Российской Федерации. По мнению ведущего аналитика агентства Moody's по России Кристин Линдоу, приблизить оценки рейтинговых агентств к максимальным сможет эффективная реализация программы стимулирования роста экономики, сообщает ТАСС.

«Позитивный прогноз по кредитному рейтингу РФ («Ва1» по Moody's) не был обусловлен ожиданием реализации соответствующей программы поддержки экономики в среднесрочной перспективе. Поэтому кредитный рейтинг России может достичь близких к исторически максимальным значений в случае, если эта программа будет в том или ином виде реализована», — отметила Линдоу.

В своем обращении к Федеральному Собранию президент обозначил цель роста российской экономики в 1,5 раза на душу населения к середине 2024—2025 годов, но не сказал, за счет чего он будет достигнут, указывает Линдоу.

Существующие структурные ограничения в экономике ограничивают ее потенциальный рост на уровне приблизительно 1,5—2%, считают в Moody's. «Стареющее население, хроническая нехватка инвестиций, зависимость от нефтегазовых доходов, высокий уровень бедности и неравенства блокируют любой рост — не говоря даже о международных санкциях", — отмечает эксперт.

Многое будет зависеть от того, какая стратегия роста из трех представленных президенту планов будет выбрана и в какой мере ее реализацию осложнят санкции, которые блокируют России доступ к западным технологиям и ноу-хау, поясняет она.