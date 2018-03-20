Имущественные взносы в АСВ будут осуществлены в течение месяца — двух, сказал журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев, сообщает RNS .

«Закон (о передаче акций Промсвязьбанка в госсобственность. — Прим. ред.) был подписан в самом конце февраля. Сейчас находится в стадии реализации. Все процедуры, связанные с этим вопросом, будут реализованы в течение одного-полутора месяцев», — сказал Моисеев.

7 марта президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий передачу в госсобственность санируемого Промсвязьбанка.

«Правительство Российской Федерации вправе принять в казну Российской Федерации передаваемые государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» за счет уменьшения имущественного взноса Российской Федерации, внесенного в соответствии с частью 9 статьи 23 федерального закона от 2 декабря 2013 года № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», на сумму 150 млрд рублей все обыкновенные акции публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», приобретенные государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в 2018 году, по цене приобретения таких акций государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (балансовой стоимости)», — говорится в документе.

Закон вступает в силу с момента подписания — 7 марта 2018 года.

С 15 декабря 2017 года Промсвязьбанк находится на санации в Фонде консолидации банковского сектора (ФКБС). В январе ЦБ объявил о списании капитала банка до 1 рубля. Минфин принял решение создать на его основе банк для работы со средствами гособоронзаказа.