Создание банка «плохих» долгов будет выведено за периметр группы «ФК Открытие», заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев, сообщает RNS .

«Я числюсь членом набсовета «Открытия» и знаю, что это (создание банка «плохих» долгов. — Прим. ред.) не связано с «Открытием», — сказал Моисеев.

Как ранее сообщалось, банк «ФК Открытие» обсуждает создание банка «плохих» долгов путем слияния «Траста» и Рост Банка.